 بلدية نيويورك تكشف طبيعة إصابة ركاب رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي

كشفت بلدية نيويورك طبيعة الإصابات التي تعرض لها عدد من ركاب رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي، مؤكدة أن 19 منهم أصيبوا بإعياء.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية نيويورك راؤول كونتريراس إن الركاب التسعة عشر تأكدت إصابتهم بإعياء لدى هبوط الطائرة بمطار جون إف. كنيدي الدولي.

وأوضح أن 10 من المصابين على متن الرحلة رقم 203 التابعة لطيران الإمارات التي هبطت حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) نقلوا إلى المستشفى في حين رفض التسعة الآخرون تلقي العلاج.

وكانت متحدثة من طيران الإمارات أفادت أن السلطات سمحت لجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة بالمغادرة بحلول ظهر الأربعاء، مشيرة إلى أن ثلاثة من الركاب وسبعة من أفراد الطاقم عولجوا بالمستشفى.

وأضافت المتحدثة باسم الشركة التي مقرها دبي “أجريت فحوصات طبية إضافية لتسعة ركاب في الموقع قرب الطائرة وغادروا بعد ذلك… تم السماح لباقي الركاب بالمغادرة”.