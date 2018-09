تقارير: توعك صحي جماعي برحلة لطيران الإمارات إلى نيويورك (فيديو وصور)

أكدت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أن 10 ركاب أصيبوا بوعكة صحية على متن الرحلة EK203 من دبي إلى نيويورك.

وكانت وسائل إعلام محلية في نيويورك قالت: إن نحو 100 راكب شعروا بإعياء أثناء الرحلة.

وقالت متحدثة باسم الشركة، في بيان: إن الركاب “خضعوا على الفور لفحص طبي من قبل السلطات الصحية، وإنه سيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها”.

وأضافت “أن جميع الركاب الآخرين سينزلون قريبًا. إن سلامة ورعاية عملائنا هي دائمًا أولويتنا الأولى ولن يتم المساس بها”.

#عاجل.. اللقطات الأولى لطائرة طيران الإمارات في مطار نيويورك بعد إعلان وقوع إصابات بوعكات صحية مفاجئة لركاب على متنها

وأقامت السلطات الأمريكية حجرًا صحيًا على الطائرة المذكورة لدى هبوطها في مطار “جون كينيدي”، بعد تقارير حول إصابة 100 راكب بوعكة صحية من أصل 500 راكب كانوا على الطائرة العملاقة من طراز ايرباص 380.

وهبطت الطائرة في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وكانت السلطات الأمنية والصحية في انتظارها للاطمئنان على حالة الركاب.

وذكرت تقارير إعلامية أن الركاب يعانون من حمى شديدة وسعال.

