طيران الجزيرة الكويتية تختار بين إيرباص وبوينغ لطلبية شراء العام القادم

قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة الكويتية، روهيت راماشاندران، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة ستطلب بحلول نهاية شباط/ فبراير، من إيرباص وبوينغ تقديم عروض لتوريد ما يصل إلى 25 طائرة نحيفة البدن.

وكانت الشركة قالت في السابق إن من المرجح أن تقدم طلبية الشراء بحلول نهاية 2018 لكنها لم تفصح عن عدد الطائرات التي ستحصل عليها.

وأضافت راماشاندران، في مقابلة بالهاتف مع “رويترز”، إن من المرجح أن تتخذ الجزيرة القرار بشأن طلبية الشراء “سريعًا جدًا” بعد أن أصدرت طلبًا للعروض لما يتراوح بين 20 و25 طائرة.

وقد تصل قيمة الطلبية إلى نحو ثلاثة مليارات دولار بالأسعار المعلنة، بناء على الطائرات التي سيتم طلب شرائها، لكن من المعتاد أن تحصل شركات الطيران على خصومات.

وأشارت إلى أن الشركة تدرس شراء طائرات إيه 230 نيو وإيه 220 من إيرباص، وطائرات 737 ماكس من بوينغ، وإي 2 من إمبراير.