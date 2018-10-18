“كريم” لتطبيقات الأجرة تجمع 200 مليون دولار تمويلًا جديدًا

قالت كريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة العاملة في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنها دبرت تمويلًا جديدًا بمقدار 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين من بينهم شركة المملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وتوسّعت كريم التي مقرها دبي، والمنافس الإقليمي الرئيس لشركة أوبر تكنولوجيز، بدخول أسواق جديدة العام الجاري مثل السودان، وتختبر الشركة خدمات توصيل الطعام منذ شباط/فبراير الماضي.

وقالت كريم في بيان، إن الـ200 مليون دولار، هي أول إغلاق لجولة تمويل تتوقع أن تجمع أكثر من 500 مليون دولار فيها.

وجاء المبلغ من مستثمرين قائمين يشملون أيضًا مجموعة الطيار السعودية واس.تي.في وراتكون اليابانية للتجارة الإلكترونية، حسبما ذكرت كريم.

ولم يتضح حتى الآن تقييم كريم عقب أحدث تمويل، وكانت تقديرات ترجع إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 تشير لقيمة بنحو مليار دولار.

وفي آذار/مارس الماضي، نشرت رويترز أن كريم تجري محادثات مازالت في مراحلها المبكرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين.

وتقول كريم، التي تأسست في 2012، إن لديها 30 مليون مشترك مسجل في أكثر من 120 مدينة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان.

وسبق أن جمعت كريم، التمويل من دايملر الألمانية لصناعة السيارات ومن ديدي أكبر شركة صينية لتطبيقات حجز سيارات الأجرة وآخرين.