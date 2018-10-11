تعيين عبدالكريم المنصور مشرفًا عامًا على الكرة بنادي النصر السعودي (صورة)

أصدر سعود بن محمد آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، قرارًا يقضي بتعيين مشرف عام على الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر أنه تم تكليف عضو مجلس الإدارة عبدالكريم المنصور بالإشراف العام على فريق الكرة.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ15 نقطة.