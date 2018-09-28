بتهمة خداع المستثمرين‎.. أمريكا تلاحق مؤسس شركة “تيسلا”

أعلنت الشرطة المالية الأمريكية، ملاحقتها مؤسس شركة “تيسلا“، إلون ماسك، بتهمة خداع المستثمرين في تغريدة كتبها في آب/أغسطس الماضي، قال فيها، إنه “يعتزم سحب شركته من البورصة”.

وقال الثريّ الأمريكي حينها، إن التمويل مؤمّن لتنفيذ عملية الانسحاب من البورصة، وهو ما لم يكن صحيحًا بحسب بيان الشرطة المالية، الذي أضاف أن “تصرّف ماسك ولّد اضطرابًا في السوق وأضرّ بالمستثمرين”.

وكانت التغريدة أثارت دهشة كبيرة، ورفعت سعر أسهم الشركة، لكن الفكرة لم تُنفّذ، وخسرت الأسهم 30% من قيمتها في البورصة بعد ذلك.

وأضافت الشرطة المالية: “في الحقيقة، لم يناقش إلون ماسك المسألة مع أي مصدر في سوق المال”. وتابعت: “كان يعلم، أو كان مهملًا إن كان لا يعلم، أن كلّ كلامه خطأ وخادع”.