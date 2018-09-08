تدخين ايلون ماسك للماريغوانا يكلف شركة تسلا مليارات الدولارات (فيديو)

شهدت أسهم شركة تسلا هبوطًا مفاجئًا بنسبة 6 % بعد أن قام مديرها التنفيذي إيلون ماسك بتدخين الماريغوانا في بث مباشر على يوتيوب.

دخن إيلون (47 عامًا) الماريغوانا أمام أعين المشاهدين خلال لقاء في برنامج “إكسبرينس” مع المذيع “جو روغان”، بينما كان يتحدث عن الدعوى القضائية المرفوعة عليه من قِبل الغواص “فيرن أونسورث”، بعد أنه وصفه ماسك علانية بأنه “غلماني”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تسببت هذه الخطوة غير المحسوبة من قِبل ايلون ماسك في خسارة شركته 3.2 مليار جنيه إسترليني من قيمتها.

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول لايلون: “أنت غالبًا لا تستطيع تدخين الماريغوانا مثلي بسبب أصحاب الأسهم، أليس كذلك؟”.

إلا أن ايلون صدم المذيع والمشاهدين بأخذ سيجارة الماريغوانا منه وتدخينها، مشيرًا إلى أن تدخين الماريغوانا قانونيًا في ولاية كاليفورنيا.

كما شرب الثنائي الويسكي أثناء حديثهما عن اهتمامات ايلون الاستثمارية والتي شملت قاذفة لهب، ولكن يبدو أن أصحاب الأسهم لم يكترثوا بكون الماريغوانا عقارًا قانونيًا في الولاية الأمريكية، وباعوا أسهمهم دفعة واحدة ما أدى إلى انخفاض قيمة الشركة.