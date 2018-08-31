بسبب خطأ فني.. سيارة “تسلا” تطير في الهواء فوق معبر للسكة الحديد (فيديو)

بسبب خطأ فني.. سيارة “تسلا” تطير في الهواء فوق معبر للسكة الحديد (فيديو)

اتهم السائق البالغ من العمر 46 عامًا بالقيادة الخطرة؛ بعدما اصطدمت السيارة بمدرسة عامة ابتدائية في أونتاريو الكندية.

المصدر: هبة مغاوري- إرم نيوز

في واحدة من الأخطاء الفنية الجسيمة، طارت سيارة “تسلا” في الهواء فوق معبر للسكة الحديد؛ بعدما فقدت السيطرة وحلقت بطريقة لا يصدقها عقل، قبل أن تصطدم بشجرة في موقف سيارات لمدرسة كندية.

كما انزلقت السيارة في ممر على بعد أكثر من 100 قدم، حيث عبرت السيارة ذات الأربعة أبواب مسارات السكك الحديدية بسرعة عالية في كندا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه منذ ذلك الحين اتهم السائق البالغ من العمر 46 عامًا بالقيادة الخطرة؛ بعدما اصطدمت السيارة بمدرسة عامة ابتدائية في أونتاريو الكندية.

وأفادت صحيفة “باري توداي”، أن السائق اتهم بعد ذلك بالقيادة الخطرة؛ بعد أن تمت معالجته هو وراكب آخر من جروح طفيفة.

وتظهر زوايا متعددة من السيارة، أنها تحلق في الهواء بسرعة عالية بشكل لا يصدق.

وحذرت شرطة باري زملاءه السائقين على “تويتر”، وقالت: “قد يبدو الأمر مثيرًا أو مشهدًا من فيلم، ولكن في الواقع، فإن عمل هذا السائق يعرض حياة الكثيرين للخطر، بما في ذلك حياته الخاصة”، مضيفة أنه يواجه الآن تهمة جنائية، وسيظهر أمام المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

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