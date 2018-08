بسبب خطأ فني.. سيارة “تسلا” تطير في الهواء فوق معبر للسكة الحديد (فيديو)

في واحدة من الأخطاء الفنية الجسيمة، طارت سيارة “تسلا” في الهواء فوق معبر للسكة الحديد؛ بعدما فقدت السيطرة وحلقت بطريقة لا يصدقها عقل، قبل أن تصطدم بشجرة في موقف سيارات لمدرسة كندية.

كما انزلقت السيارة في ممر على بعد أكثر من 100 قدم، حيث عبرت السيارة ذات الأربعة أبواب مسارات السكك الحديدية بسرعة عالية في كندا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه منذ ذلك الحين اتهم السائق البالغ من العمر 46 عامًا بالقيادة الخطرة؛ بعدما اصطدمت السيارة بمدرسة عامة ابتدائية في أونتاريو الكندية.

وأفادت صحيفة “باري توداي”، أن السائق اتهم بعد ذلك بالقيادة الخطرة؛ بعد أن تمت معالجته هو وراكب آخر من جروح طفيفة.

وتظهر زوايا متعددة من السيارة، أنها تحلق في الهواء بسرعة عالية بشكل لا يصدق.

It may look "cool" and like something from out of the movies, but in reality the action of this driver put many lives at risk, including his own. He now faces Criminal Charges and will appear in court in October. https://t.co/J4z8x4ehQr https://t.co/bXHMUKJXV5

— Barrie Police (@BarriePolice) August 29, 2018