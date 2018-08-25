بعد أن تخلى عن مساعيه لإلغاء إدراجها.. ماسك: غيّرتُ رأيي ولن أبيع شركة تيسلا

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ايلون ماسك، إنه غيّر رأيه بشأن تحويل الشركة إلى خاصة، وأنها ستبقى مساهمة عامة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، اليوم السبت، ليضع بذلك حدًا لجدل عريض دام ثلاثة أسابيع، حول جدوى تغيير الهوية القانونية للشركة الرائدة في عالم السيارات الكهربائية، وتحويلها من شركة عامة إلى خاصة.

وكانت تغريدة سابقة للملياردير ماسك، الذي يدير ثلاث شركات كبرى بينها تيسلا، تضمنت إشارة إلى عرض من صندوق الثروة السيادية السعودية بالاستحواذ على أغلبية أسهم الشركة بسعر 420 دولارًا للسهم. وهو ما جعل بعض أعضاء مجلس الإدارة يرفضون فكرة تخصيص الشركة ويثيرون حملة ضد هذا التوجه.

وفي تغريدة، صباح اليوم، أوردتها مجلة “أرتس تكنيكا”، قال ماسك إنه “التقى يوم الخميس الماضي مجلس إدارة تيسلا، وأبلغهم قناعته بصواب أن تبقى الشركة مساهمة عامة”، مضيفًا في تغريدته أن “مجلس الإدارة أيده في ذلك”.

وقال ماسك: إن “زوبعة الاحتجاج التي أثارها مجلس الإدارة، الأسبوع الماضي؛ بسبب رغبته في تخصيص الشركة، انتهت يوم الجمعة بقرار حل اللجنة الإدارية التي كانت تشكلت للطعن في قانونية البيع إلى جهة استحواذ واحدة”.