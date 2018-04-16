السعودية تدرس طلبًا عراقيًا لاستثمار مليون هكتار من الأراضي في الأنبار

قال مهدي ضمد القيسي، وكيل وزارة الزراعة العراقية، الإثنين، إن السعودية تدرس طلبًا عراقيًا لاستثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار.

وأوضح القيسي، أن “العراق عرض على السعودية استثمار مليون هكتار في محافظة الأنبار، بعد أن طرحت بغداد هذه الأراضي الزراعية للاستثمار في مؤتمر الكويت”.

وكان مؤتمر المانحين الخاص بالعراق، قد عقد في الكويت منتصف شباط/ فبراير الماضي، حيث طرحت بغداد خلاله مئات المشاريع للاستثمار.

وأضاف القيسي أن “الاتصالات بين العراق والسعودية مستمرة منذ فترة، وننتظر رد الجانب السعودي، لا سيما أن الأمر متعلق بالجانب الاستثماري وأن المستثمرين هم شركات”، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 27 % من إجمالي مساحة العراق أي ما يعادل 48 مليون دونم، غير أن المستغل منها فعليًا لا يتجاوز 12 مليونًا فقط.

ويستورد العراق ما يزيد عن 75 % من احتياجاته الغذائية و91 من السلع الأخرى من خارج البلاد، رغم الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة.