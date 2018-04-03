“علي بابا” الصينية تقيم دعوى قضائية بحق شركة في دبي

أقامت مجموعة “علي بابا القابضة” دعوى قضائية بحق شركة مقرها دبي، تقول إنها أحدثت ارتباكًا باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3.5 مليون دولار في صورة عملة مشفرة باسم “علي بابا كوينز”.

وقالت “علي بابا” في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين “الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد” لعلامتها التجارية، يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية.

ولم ترد علي بابا كوين، المعروفة أيضًا باسم مؤسسة إيه.بي.بي.سي، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 أبريل/ نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.

وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وذلك وفقًا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك.

وتنخرط علي بابا كثيرًا في دعاوى بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها الإلكتروني وذلك كمدع أو مدعى عليه.

وتقول أوراق الدعوى، إنه رغم أن علي بابا كررت القول بأنها “غير مهتمة بدخول مجال العملات المشفرة” فإن ارتباكًا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام، وإن علي بابا كوين “لم تفعل شيئًا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه”.

وامتنع محام باسم علي بابا عن الإدلاء بتعليق إضافي.