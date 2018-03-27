البحرية الصينية تستعرض قوتها في بحر الصين الجنوبي

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية أن عشرات من السفن البحرية الصينية تنفذ تدريبات هذا الأسبوع مع حاملة طائرات في استعراض كبير للقوة قبالة جزيرة هاينان في بحر الصين الجنوبي.

وتؤكد الصور، التي قدمتها مختبرات بلانيت، أن حاملة طائرات صينية دخلت الممر المائي التجاري الحيوي في إطار ما وصفته البحرية الصينية في وقت سابق أنها تدريبات قتالية ضمن تدريبات سنوية اعتيادية.

وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن “حاملة الطائرات لياونينغ عبرت مضيق تايوان الأسبوع الماضي”.

وتُظهر الصور، التي التُقطت أمس الاثنين، ما يبدو أنها 40 سفينة وغواصة على الأقل وهي ترافق حاملة الطائرات لياونينغ، فيما وصفه بعض المحللين أنه استعراض كبير على نحو غير معتاد للقوة البحرية الصينية المتنامية.

وكانت سفن الأسطول تُبحر في خط مستقيم يتناسب بشكل أكبر مع الدعاية البصرية، وليس المناورات العسكرية الصعبة، وكانت تقودها غواصات فيما يبدو، بينما حلّقت طائرات على ارتفاع منخفض.

وقال جيفري لويس، وهو خبير أمني في معهد ميدلبري للدراسات الاستراتيجية ومقره كاليفورنيا، إن الصور تُظهر أول تأكيد أن حاملة الطائرات انضمت للتدريبات.

وأضاف أنها “صورة مذهلة، هذا نبأ كبير بالنسبة لي وتأكيد أن الحاملة شاركت في التدريبات”.