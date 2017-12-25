بكين توسع جزرها في بحر الصين الجنوبي وسط قلق أمريكي

أظهر تقرير حكومي جديد أن الصين وسعت بدرجة كبيرة جزرها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الأمر الذي أثار قلق أمريكيًا.

والبيانات مشابهة بدرجة كبيرة لبيانات أوردها مركز دراسات أمريكي، في وقت سابق هذا الشهر.

وأجرت الصين عمليات ردم مكثفة لتوسعة بعض الجزر والأرصفة البحرية، التي تسيطر عليها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك بناء مطارات؛ ما أثار قلق جيرانها وواشنطن.

وتقول بكين إن: “هذا العمل يساعد في تقديم خدمات دولية مثل عمليات البحث والإنقاذ”؛ لكنها تعترف في الوقت ذاته أن لها غرضًا عسكريًا كذلك، وتقول إن: “بإمكانها القيام بما تشاء على أراضيها”.

ويقول التقرير -الذي نشره موقع تديره هيئة المعلومات والبيانات البحرية الوطنية والطبعة الخارجية لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم- إن الصين: “عززت وجودها العسكري هناك بدرجة كبيرة”، ووسعت المنطقة التي تغطيها الجزر.

ويضيف أن الصين شيدت في تلك الجزر منشآت رادار غطت نحو 290 ألف متر مربع هذا العام.

كما شملت مشروعات الإنشاءات هذا العام منشآت للتخزين تحت الأرض، ومباني إدارية.

وأضاف التقرير أن: “الدوريات العسكرية زادت كذلك، ولم يورد مزيدًا من التفاصيل”.

وصدر التقرير، يوم الجمعة؛ لكنه نُشر في صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية يوم الإثنين.

وقال مركز دراسات أمريكي هذا الشهر إن: “الصين واصلت تركيب رادارات ذات ترددات عالية، ومنشآت أخرى يمكن استخدامها لأغراض عسكرية على الجزر الصناعية، التي أقامتها في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي انصرف فيه الاهتمام في آسيا إلى الأزمة النووية مع كوريا الشمالية”.