الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة"، وأن هذا "حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية.

وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على "تعزيز حوكمة منظومة الدعم"؛ بهدف "تقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله حقيقةً لمستحقيه".

ونفى مدبولي توجه الدولة لرفع يدها عن الدعم تمامًا، وقال: "هذا ليس صحيحًا على الإطلاق"، مشددًا على أن "الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن".

وأضاف: "كل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".

وأكد رئيس الوزراء المصري أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا.

وشدد على أن "كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلا من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم".