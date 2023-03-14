إفلاس البنكين يسلط الضوء على أكبر 5 بنوك أمريكية في دائرة الخطر

سلط انهيار اثنين من البنوك الأمريكية الكبرى في غضون أيام الضوء على الميزانيات العمومية للمقرضين الآخرين من ذوي رأس المال المتوسط، مع إسراع عدد قليل منها لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتقال العدوى في النظام المالي الأوسع نطاقا.

فيما يلي خمسة مقرضين إقليميين في الولايات المتحدة لديهم أكبر قدر من الودائع غير المؤمن عليها:

فيرست ريبابليك بنك

1. الودائع غير المؤمن عليها - 119.5 مليار دولار.

2. نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 68٪.

3. الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر كانون الأول - 471 مليون دولار.