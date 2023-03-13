استقرار سوق العملات المشفرة بعد إجراءات أمريكية عقب انهيار "سيليكون فالي"
استقرت العملات المشفرة الرئيسية، اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي".
وقالت الجهة التي تصدر عملة "يو.إس.دي كوين"، وهي من العملات المستقرة، إنه لا يزال بالإمكان استرداد قيمتها بالدولار.
وأعلنت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك "سيليكون فالي"، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية أوسع.
وقالت إنه سيكون بوسع عملاء البنك الحصول على ودائعهم اعتباراً من اليوم الإثنين.
وتعافت "يو.إس.دي كوين" لتبلغ 0.998 دولار، ارتفاعاً من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.87 دولار سجلته السبت، وهو أقل بكثير من مستوى ربط العملة المزمع لتساوي كل عملة مشفرة دولاراً.
وكان سبب الانخفاض هو المخاوف بشأن تأثر "سيركل"، الشركة الأمريكية التي تصدر العملة المشفرة، بما حدث لبنك "سيليكون فالي".
في غضون ذلك، ارتفعت بتكوين، أبرز العملات المشفرة، 6 بالمئة إلى 23،350 دولار، وهو ما يمثل انتعاشاً بأكثر من 13 بالمئة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في اليوم السابق.
وصعد سهما منصتي "ريوت" و"ماراثون ديجيتال" أكثر من 11 بالمئة، فيما ارتفع سهم "كوين بيز جلوبال" لتداول العملات المشفرة 6.3 بالمئة.