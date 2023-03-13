استقرار سوق العملات المشفرة بعد إجراءات أمريكية عقب انهيار "سيليكون فالي"

استقرت العملات المشفرة الرئيسية، اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي".

وقالت الجهة التي تصدر عملة "يو.إس.دي كوين"، وهي من العملات المستقرة، إنه لا يزال بالإمكان استرداد قيمتها بالدولار.

وأعلنت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك "سيليكون فالي"، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية أوسع.

وقالت إنه سيكون بوسع عملاء البنك الحصول على ودائعهم اعتباراً من اليوم الإثنين.