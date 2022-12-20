بريطانيا تكشف عن أول عملات ورقية بصورة الملك تشارلز الثالث

وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حاليًّا على أحد وجهي العملة النقدية وكذلك أيضًا داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة.

وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني، إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة "قدّمتها العائلة المالكة في عام 2013"، مشيرًا إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

وفي 2016 بدأت المملكة المتّحدة عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير.

والعملات الجديدة ستصنّع تاليًا من مادة البوليمير وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتبارًا من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتبارًا من منتصف 2024.