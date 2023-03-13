الدولار يتراجع مع التدخل لكبح تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع تدخل السلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي (إس.في.بي) حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسارا نقديا أقل تشددا.

وأعلنت الحكومة الأمريكية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارا من اليوم الاثنين. وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك أمس الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.