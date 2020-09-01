مصر تسدد ديونًا بقيمة 6.8 مليار دولار في الربع الأول من 2020

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى نهاية آذار/مارس 2020 بلغ نحو 10.8 مليار دولار.

وأشار المركزي المصري، في تقرير، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي ما سددته البلاد من ديون وفوائد لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزع على 5.66 مليار دولار أقساط ديون، و 1.14 مليار دولار فوائد، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح أن الدَّين طويل الأجل يمثل أكثر من 90% من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3% بما يعادل 10.3 مليار دولار.

وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارًا بنهاية آذار/مارس الماضي، مقابل ألف و40 دولارًا في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.