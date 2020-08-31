"المركزي المصري" يعلن تراجع الدين الخارجي لأول مرة منذ 4 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر، لأول مرة منذ 4 سنوات، بنهاية مارس/آذار الماضي 2020، إلى 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقيمة تراجع سجلت 1.4 مليار دولار.

ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، فقد سجلت نسبة رصيد الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تراجعا خلال هذه الفترة إلى 31.7%.

وأوضح البنك المركزي، أن الدين الخارجي تراجع بذلك كنسبة من الناتج المحلي، خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7%، مقابل 33.5% في الربع الرابع من 2019.

كما انخفض الدين الخارجي الحكومي إلى نحو 60.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 61.4 مليار دولار، خلال الربع الرابع من عام 2019، بتراجع نحو مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت ديون الحكومة من خلال السندات إلى نحو 20.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2020، مقابل نحو 20.9 مليار دولار، خلال الربع الرابع من 2019، بانخفاض 792.4 مليون دولار.

كما تراجعت ديون الحكومة الخارجية على شكل قروض إلى 40.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 40.6 مليار دولار، في الربع الرابع من 2019، بانخفاض 225.4 مليون دولار.

و تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي إلى نحو 27.8 مليار دولار، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 27.9 مليار دولار، في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض 70.6 مليون دولار.

ويأتي انخفاض الدين الخارجي للبنك المركزي، بعد تراجع الدين قصير الأجل للبنك إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار، بتراجع 563.5 مليون دولار، مقابل ارتفاع الدين طويل الأجل إلى نحو 25.2 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار، بزيادة 492.9 مليون دولار.

وتراجعت أيضا الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 8.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 8.7 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2019، بانخفاض 485.2 مليون دولار.

وسجل الدين قصير الأجل للبنوك، تراجعا إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، بتراجع 780.9 مليون دولار، مقابل ارتفاع الدين طويل الأجل إلى نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار، بزيادة 295.7 مليون دولار.