المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بنحو 100 مليون دولار.

وقال المركزي المصري، في بيان، إن ”حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2020“.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية.