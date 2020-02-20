البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير‎

أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقال بيان البنك إن المركزي المصري أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 7.2 بالمئة في يناير كانون الثاني من 7.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد أن انخفض إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وهو أبطأ معدل يسجله منذ ديسمبر كانون الأول 2005.

وانتهت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات شهد ارتفاع التضخم إلى 33 بالمئة خلال 2017.

وقال البنك المركزي في البيان: ”قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط“.