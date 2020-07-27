سلطنة عمان تختار بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض بملياري دولار

اختارت الحكومة العمانية بنك أبو ظبي الأول، وبنك مسقط، لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وستحصل سلطنة عمان على القرض لمدة عام واحد، لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم تسديده لاحقا بأموال سيتم جمعها من سندات دولية.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الحكومة العمانية بدأت محادثات مع بنوك بشأن القرض في يونيو/ حزيران.

وقال مصدران إن الاختيار وقع على بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لتنسيق الصفقة.

وأضاف أحدهما أن جمع الأموال لقي اهتماما من بنوك ومن المنتظر الانتهاء منه في الأسابيع المقبلة.

وسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط الخام، مثقلة بمستويات مرتفعة من الديون وأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط من معظم جيرانها في الخليج.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانية عمان قد يصل إلى 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بلغ سبعة بالمئة العام الماضي.

وعمان مثقلة بديون خارجية مستحقة في 2021 و2022 تتجاوز عشرة مليارات دولار وذلك قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يتم ترحيلها.

وسبق أن قالت السلطنة إنها تعتزم جمع ديون تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار هذا العام لتغطية عجز يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط.