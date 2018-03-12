الحكومة العُمانية تطلب توضيحًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن رسوم “ترامب”‎

قال علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العُماني، “إن وزارته تقدمت بطلب رسمي للحكومة الأمريكية لتقديم إيضاحات حول تأثير قرار رفع رسوم الألومنيوم والصلب.”

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب عزمه فرض رسوم لفترة طويلة، بقيمة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم، دون أن يحدد البلدان المستهدفة.

وذكر السنيدي في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر عُمان العقاري، يوم الإثنين، أنه التقى يوم الأحد بمسؤولي مصانع الألمنيوم والحديد بالسلطنة، للتشاور بشأن تأثيرات القرارات الأمريكية في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تُعفي هذه المنتجات من الضرائب.

الوزير العُماني، ذكر أن حجم واردات السلطنة من الولايات المتحدة يبلغ ملياري دولار، فيما تبلغ الصادرات نحو مليار دولار سنويًا.

ويتجاوز إنتاج السلطنة من الصلب نحو مليوني طن سنويًا، بالمرتبة الـ44 عالميًا.

وانطلق، يوم الإثنين، مؤتمر عُمان العقاري في العاصمة العمانية مسقط ويستمر يومين.