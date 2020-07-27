تفاقم "كورونا" والتوتر الأمريكي الصيني يخفضان أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في تجاه أصول الملاذ الآمن.

وهبط خام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 % إلى 43.26 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0403 بتوقيت غرينتش، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات ما يعادل 0.2 % إلى 41.22 دولار.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو. وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.

ويظل برنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو/ تموز في حين يتجه الخام الأمريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة أوبك وحلفائها دعمت الأسعار. كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتحسن الطلب على النفط إلى حد ما من التراجع الحاد في الربع الثاني؛ ما دعم الأسعار، ولكنّ ثمة تفاوتا على الطريق صوب التعافي مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم؛ ما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية في وقت سابق من العام أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.

وارتفع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس/ آذار وأضاف المنتجون حفارا واحدا حسب بيانات بيكر هيوز في مؤشر على أن تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة ربما بلغ القاع.

ومن المقرر أن تزيد صادرات روسيا من الموانئ الغربية 36 % في أغسطس/ آب مقارنة مع يوليو/ تموز بحسب خطة تحميل أولية.

أما السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فقد تصدرت قائمة موردي الخام للصين مجددا في يونيو /حزيران بواقع 2.16 مليون برميل يوميا أو نحو 17 % من واردات الصين القياسية في ذلك الشهر.