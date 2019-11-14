بنوك العالم تخنق النظام المصرفي لإيران

قال مسؤول إيراني محلي: إن عمليات نقل الأموال لا تزال تمثل إحدى المشكلات الرئيسة أمام بلاده، في ظل رفض معظم البنوك قبول أموال مصدرها إيران وتركيا، لافتًا إلى أن الصين تمارس مع طهران إجراءات أكثر صرامة من أوروبا في عمليات نقل الأموال.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية ”ايلنا“، اليوم الخميس، عن عضو جمعية منتجي الحلويات والشكولاتة في إيران، وحيد هوشنغ نجاد، قوله إن ”عمليات نقل الأموال لا تزال تعتبر إحدى مشكلاتنا الرئيسة، حيث هناك القليل من البنوك التي تقبل أموال مصدرها إيران“.

وأضاف هوشنغ نجاد: ”أننا مجبرون على الاستعانة ببنك آخر كوسيط لنقل الأموال لحل هذه الأزمة، إذ تنحصر هذه العملية في 4 بنوك فقط، فيما تتحصل هذه البنوك على عمولات نظير وساطتها“، دون أن يكشف عن هوية هذه البنوك.

وكشف المسؤول الإيراني ”أن البنوك الوسطاء التي كانت تتعاون لنقل الأموال باتت مؤخرًا ترفض قبول أموال مصدرها من تركيا، رغم أن المواد الأساسية لحاجتنا يتم تأمينها من تركيا وأوروبا والصين“.

وتابع أن أكثر البنوك صرامة في عمليات نقل الأموال الإيرانية هي البنوك الصينية، فالصينيون يتعاملون كثيرًا مع أمريكا وليسوا مستعدين أبدًا أن يُعرضوا مصالحهم للخطر، لا سيما أن أكثر المستثمرين في البنوك الصينية من الأمريكيين.

وأشارت تقارير إيرانية في وقت سابق إلى أن الصين اتجهت لخفض بعض أوجه التعاون الاقتصادي مع إيران، عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على طهران، حيث كان أبرزها حظر تصدير النفط وعمليات نقل الأموال.