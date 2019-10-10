مسؤولة كردية تطالب أوروبا بفرض عقوبات اقتصادية وتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا

المصدر: أ ف ب

طالبت المسؤولة الكردية إلهام أحمد، الخميس، في بروكسل، دول الاتحاد الأوروبي ”بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فورًا“؛ في ضوء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت المسؤولة الكردية: ”نريد تدخلًا عاجلًا في هذه الأزمة، يجب وقف هذه الهجمات سريعًا“، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بـ“منطقة حظر جوي“.

وأشارت إلى أن ”الانسحاب الأمريكي جعلنا في خطر“، محذرة من خطر فرار جهاديين معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل رأس حربة في قتال تنظيم داعش.

وأوضحت أن تركيا قصفت أحد السجون الذي يضم عناصر في تنظيم داعش وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، مع احتمال فرار عناصر التنظيم.

ولاحظت أحمد، المسؤولة في مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أن ”ردود فعل قوية صدرت من الاتحاد الأوروبي“، لكنها استدركت بالقول: ”لن نرضى إلا إذا ترجمت هذه الردود أفعالًا“، إذ بالإمكان فرض ”عقوبات اقتصادية“ على تركيا.

وطالبت الرئيس الأمريكي بـ ”أداء دور بهدف إيجاد حل سياسي والبدء بحوار، بدل التخلي عنا والسماح لتركيا بمهاجمتنا“.

وشددت على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار أن الأكراد دفعوا ضريبة باهظة“، لافتة إلى مقتل 11 ألف مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد ”داعش“، فيما دعت واشنطن إلى ”البقاء إلى جانبنا للحفاظ على السلام والاستقرار لما فيه مصلحة الجميع“.