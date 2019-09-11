البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

أكد البنك الدولي، الأربعاء، استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية في السودان، بتشجيع المانحين للاستثمار والمشاريع التنموية.
والتقى رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، بالخرطوم، الأربعاء، مديرة البنك الدولي للسودان واثيوبيا وارتريا وجنوب السودان، كاري ترك.
وأبدى حمدوك سعادته باستعداد البنك الدولي مساندة حكومة المرحلة الانتقالية التي تشكلت قبل أيام لحكم السودان لـ 39 شهرًا.
ونقل حمدوك عن ترك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، وقال إن البنك الدولي تعهد بتشجيع المانحين للاستثمار في السودان والمشاريع الحكومية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وتأمل حكومة الفترة الانتقالية في السودان أن تضطلع المؤسسات الدولية الاقتصادية بالدور الذي يليها لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.
ويتوقع من حكومة حمدوك العبور باقتصاد البلاد إلى بر الأمان، لعلاقاته الوطيدة مع المانحين والمؤسسات الدولية.
ويشارك السودان في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقام في واشنطن، تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويقود وزير المالية والتخطيط والاقتصاد السوداني، إبراهيم البدوي، وفد السودان للمشاركة في الاجتماع.
وقال البدوي في تصريح، الأربعاء، إن مشاركته في الاجتماع للبنك الدولي تأتي في إطار حرص السودان على المشاركات الدولية الكبرى خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والسياسي.
ونوه الوزير إلى ترتيبات مكثفة لعقد عدد من اللقاءات مع وزراء المالية على المستوى الإقليمي ودول الجوار والمنطقة، بجانب لقاءات بالأعضاء الدوليين للشؤون النقدية والمالية واللجنة الدولية للتنمية.