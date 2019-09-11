السودان.. توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الحكومة والحركات المسلحة‎

وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في عاصمة جنوب السودان جوبا، يوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ.

وشكل اتفاق المبادئ الذي أعلن عنه، يوم الثلاثاء، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونجحت الأطراف السودانية، عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت جلواك عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الخرطوم والحركات المسلحة في جوبا.

وأضاف أن الاتفاق يشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ولمدة 30 يومًا.

وكانت الوثيقة الدستورية قد نصت على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام في السودان.

ومن أبرز ما نصت عليه وثيقة المبادىء الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ويمهد إعلان المبادئ الطريق لتهيئة الإجراءات اللازمة بفتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وفيما يتعلق بأسرى الحرب، نصت المبادئ على إطلاق أسرى الحرب، وإلغاء أحكام الإعدام التي تواجه قادة الحركات المسلحة.

ونص إعلان المبادئ على التوافق على جوبا عاصمة جنوب السودان مقرًا لمفاوضات تشرين الأول/ أكتوبر. ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات التفاوض المباشر بين الطرفين في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويغادر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا، يوم الخميس، برفقة 4 من وزرائه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت، الشهر الماضي، لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، التحول إلى حكومة مدنية، وتحقيق السلام، وحقوق الإنسان، وأداء الحكومة الجديدة الشروط الخاصة بالسلام والإرهاب.