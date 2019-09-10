المجلس السيادي السوداني والحركات المسلحة يتفقان على قضايا عالقة

اتفق ممثلو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دغلو، والحركات المسلحة، اليوم الثلاثاء، على معظم القضايا العالقة.

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة: ”اتفق طرفا التفاوض في محادثات جوبا حول معظم القضايا العالقة بينهم“، دون ذكر أي تفصيل عن ما تم الاتفاق عليه وماهية القضايا العالقة.

ونقل البيان عن توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان، قوله: ”اقترب توصل الطرفين إلى سلام شامل“.

ويوم أمس الاثنين، انطلقت بالعاصمة جوبا، مباحثات السلام بين الحكومة السودانية ممثلة في المجلس السيادي وممثلي المجموعات المسلحة في الجبهة الثورية السودانية، والحركة الشعبية/شمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو.

وتأتي المباحثات بغرض الوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب في السودان، في إطار المبادرة المقدمة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت.