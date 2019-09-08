مصر تطرح أذونات خزانة بمليار دولار لتغطية أزماتها المالية

اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، 18.75 مليار جنيه (ما يزيد عن مليار دولار) عن طريق طرح أذونات خزانة لتغطية عجزها المالي وسد احتياجاتها المالية.

وطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه.

ووفقًا لبيان البنك المركزي، فإن ”قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يومًا“.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذونات الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.