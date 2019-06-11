مصدر: لا تجديد لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

كشف مصدر داخل البنك المركزي المصري أنه لن يتم التجديد لمحافظ البنك الحالي طارق عامر، الذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إنه ”تم إبلاغ طارق عامر بقرار عدم التجديد له رسميًا“، مشيرًا إلى أن ”أقرب المرشحين لخلافته هو هشام عكاشة، الرئيس الحالي للبنك الأهلي“، لافتًا إلى أنه ”من المتوقع أن يتم ترشيح الرئيس الحالي للبنك لمنصب دولي، وأنه ضمن خطط البنك الدولي وصندوق النقد للاستفادة من خبراته“.

ويأتي القرار بعد أيام من حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، بشأن ما أثير عن تدخل زوجة محافظ البنك الوزيرة السابقة داليا خورشيد لصالح أحد رجال الأعمال المتعثرين في البنوك.

وتقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق باستقالته في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حيث وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قبول الاستقالة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، وشهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.

وقد تم تكليف المحافظ الحالي برئاسة البنك المركزي مدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.