الحكومة المصرية تصرف 6 آلاف دولار لأسر ضحايا ”معهد الأورام“

قررت الحكومة المصرية، الاثنين، صرف 100 ألف جنيه بواقع ”6 آلاف دولار“ لأسرة كل متوفى ومصاب بانفجار معهد الأورام الذي وقع مساء الأحد، في العاصمة القاهرة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صرف 100 ألف جنيه ”6 آلاف دولار“ لأسرة كل متوفى أو مصاب بعجز كلي بانفجار معهد الأورام.

وبدورها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 6 آلاف دولار لأسرة كل متوفى، وأيضًا نفس القيمة للمصاب بعجز كلي، و50 ألف جنيه ”3 آلاف دولار“ لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه ”300 دولار“ لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، إلى مستشفى قصر العيني، لزيارة مصابي الحادث، برفقته بعض الوزراء، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

واطمأن رئيس الوزراء على حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهًا المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.

وأعلنت وزرارة الداخلية المصرية، الاثنين، أن التحريات المبدئية أفادت بوقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء التفجير الذي وقع أمس الأحد في منطقة المنيل بالعاصمة القاهرة، والذي نتج عنه مصرع وإصابة العشرات.

وكان انفجار، وقع ليلة الأحد، أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.