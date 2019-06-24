مصر تعلن ارتفاع ودائع البنوك إلى 235 مليار دولار

قفزت الودائع البنكية في مصر، مسجلة رقمًا متقدمًا جديدًا يقدر بنحو 3.930 تريليون جنيه، أي ما يعادل ”235.19 مليار دولار“ بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين.

وقال البنك المركزي في مصر، إن ودائع العملاء بالجهاز المصرفي ”الحكومية وغير الحكومية“، ارتفعت بنحو 51 مليار جنيه ”3.053 مليار دولار“ بنهاية مارس/ آذار الماضي، لتسجل 3.930 تريليون جنيه ”235,193 مليار دولار“ مقابل 3.879 تريليون جنيه في فبراير/ شباط السابق له.

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، فإن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 2.9 مليار جنيه، لتبلغ 634 مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار، مقابل 631.1 مليار جنيه بنهاية فبراير/ شباط السابق له.

وتوزعت الودائع الحكومية على العملة المحلية بقيمة 512.7 مليار جنيه، مرتفعة من 509.7 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 121.3 مليار جنيه.

أما الودائع غير الحكومية، فقد سجلت ارتفاعًا بقيمة 49 مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي، لتبلغ 3.296 تريليون مقابل 3.247 تريليون جنيه بنهاية فبراير/ شباط، وفقًا للتقارير الصادرة.

وأشار التقرير، إلى أن الودائع غيرالحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.547 تريليون جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي، مرتفعة من 2.492 تريليون بنهاية فبراير/ شباط.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 57.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 368.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.106 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه، فقد استحوذت على 81 مليار جنيه.

كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو749.7 مليار جنيه مقابل 755.7 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 203.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 497.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه، فقد استحوذت على 84 مليار جنيه.