مصريون يتحرشون بمشجعات مغربيات بعد مباراة المغرب وناميبيا (فيديو)

مواقع التواصل المغربية تتداول فيديو يصور تحرش مجموعة من الشبان المصريين بمشجعات مغربيات، بعد خروجهن من الملعب إثر مباراة المغرب وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية. . #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #كرة_قدم #تحرش #أمم_أفريقيا #المغرب #المغرب_ناميبيا #القاهرة #لايك #أخبار #منوعات#تفاعل #لايكات #سناب #سنابات #Africa #AfricaCupofNations #Egypt2019 #كأس_الأمم_الأفريقية #أمم_أفريقيا #morocco