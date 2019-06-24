مصريون يتحرشون بمشجعات مغربيات بعد مباراة المغرب وناميبيا (فيديو)

تداولت مواقع التواصل المغربية، اليوم الإثنين، فيديو يصور تحرش مجموعة من الشبان المصريين بمشجعات مغربيات، بعد خروجهن من الملعب إثر مباراة المغرب وناميبيا.

ويلاحظ من الفيديو محاولة الفتيات تفادي المشاكل بعدم الرد أو الالتفات، وفي المقابل إصرار المتحرشين على استفزازهن.

وحضر حشد من المغاربة من داخل مصر وخارجها لدعم المنتخب المغربي يوم أمس الأحد، كانت بينهم الفنانة سميرة سعيد.

المباراة التي جمعت المنتخبين برسم الدور الأول من مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019 المقامة في مصر انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، سجله اللاعب الناميبي إتامونوا كيميني ضد مرماه.