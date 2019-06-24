مصريون يتحرشون بمشجعات مغربيات بعد مباراة المغرب وناميبيا (فيديو)

تداولت مواقع التواصل المغربية، اليوم الإثنين، فيديو يصور تحرش مجموعة من الشبان المصريين بمشجعات مغربيات، بعد خروجهن من الملعب إثر مباراة المغرب وناميبيا.
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مواقع التواصل المغربية تتداول فيديو يصور تحرش مجموعة من الشبان المصريين بمشجعات مغربيات، بعد خروجهن من الملعب إثر مباراة المغرب وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية. . #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #كرة_قدم #تحرش #أمم_أفريقيا #المغرب #المغرب_ناميبيا #القاهرة #لايك #أخبار #منوعات#تفاعل #لايكات #سناب #سنابات #Africa #AfricaCupofNations #Egypt2019 #كأس_الأمم_الأفريقية #أمم_أفريقيا #morocco
ويلاحظ من الفيديو محاولة الفتيات تفادي المشاكل بعدم الرد أو الالتفات، وفي المقابل إصرار المتحرشين على استفزازهن.
وحضر حشد من المغاربة من داخل مصر وخارجها لدعم المنتخب المغربي يوم أمس الأحد، كانت بينهم الفنانة سميرة سعيد.
المباراة التي جمعت المنتخبين برسم الدور الأول من مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019 المقامة في مصر انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، سجله اللاعب الناميبي إتامونوا كيميني ضد مرماه.