هيرفي رينارد يبرر تواضع مستوى منتخب المغرب ضد ناميبيا ومبارك بوصوفة يعد بالتحسن

دافع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن لاعبيه عقب الفوز الصعب على ناميبيا الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

وانتزع منتخب المغرب فوزًا بهدف وحيد على ناميبيا، جاء بالنيران العكسية في الدقيقة 89 من المباراة، كما قدمّ لاعبو المغرب أداء متواضعًا رغم الآمال الكبيرة.

وقال رينارد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: ”ما حدث في مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي تكرر اليوم، دائمًا المنتخبات تعاني في أولى المباريات“.

وأضاف رينارد: ”اليوم ناميبيا صعّبت علينا الأمور ولعبت بقوة، أهنئ اللاعبين على روحهم القتالية وحصد النقاط الثلاث، الأمر نفسه حدث مع نيجيريا التي وجدت صعوبة، (فازت 1/0 على بوروندي)، ومدغشقر التي تعادلت 2/2 مع غينيا“.

وحصل مبارك بوصوفة لاعب منتخب المغرب، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا.

وأكد مبارك بوصوفة أن لاعبي المغرب تأثروا بالطقس الحار أمام ناميبيا، لكنهم حققوا المطلوب وحصدوا النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف المباراة للحصول على قسط من الراحة وتناول السوائل أمر جيد جدًا ومطلوب.

وأضاف بوصوفة ”تغييرات هيرفي رينارد في الشوط الثاني صنعت الفارق، وساعدت اللاعبين على تحقيق الفوز“، كما أشاد اللاعب بمستوى زملائه، ووعد بتحسن الأداء في المباريات المقبلة.