مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 945 مليون دولار

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه (945 مليون دولار)، وتبلغ قيمة الطرح لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وكشف مصدر بوزارة المالية عن عزم الحكومة اقتراض 36 مليار جنيه (2 مليار دولار) عبر طرح أذون خزانة وسندات خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن الطرح لتدبير العجز في الموازنة العامة، وأن البنك المركزي سيتولي توفير القرض من خلال طرحين من أذون الخزانة لآجال (91،266،273،364) يومًا خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وكان تقرير حكومي قد كشف عن احتياج وزارة المالية لاقتراض 473.75 مليار جنيه لتدبير عجز الموازنة المقدر بـ 438.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وكشف التقرير أن المخطط خلال آذار/مارس الجاري الحصول على تمويلات من البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 146.25 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر كان لديها عجز في الموازنة العامة للدولة 17% خلال الـ4 سنوات الماضية، وإن الوزارة تستهدف وصول العجز في الموازنة الجديدة للدولة إلى 7،2% وإننا نستهدف تحقيق نسبة معدل نمو 6,1% في الموازنة العامة الجديدة.