138 مليار دولار خلال 7 سنوات.. الديون “تكبل” الموازنة العامة بمصر

كشفت وزارة المالية المصرية، أن حجم ما اقترضته الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 2.5 تريليون جنيه “138 مليار دولار”، مؤكدة أن هذه الديون باتت تكبل الموازنة العامة.

وحذر وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، من خطورة تراكم هذه الديون، قائلًا: “لو تركت بنفس المعدلات، ستحمل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن أعباء المصروفات الجارية أيضًا تكبل مساعي الحكومة لتخفيض معدلات العجز والدين بالشكل المناسب”.

ولفت معيط إلى أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي، تستهدف منه إصلاح السياسات المالية والضريبية، ونجحت في تخفيض معدلات العجز الكلي.

وأوضح الوزير، أن “حصيلة الضرائب تشكل نحو 14% من الناتج المحلي، لكن هذه نسبة لا ترقى للمعدلات الدولية، ومن ثم وجدنا أن هناك ضرورة لإصلاح السياسات الضريبية، فعدلنا عددًا من التشريعات الضريبية.