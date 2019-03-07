البنك المركزي المصري يوقف الغطاء النقدي على واردات 3 سلع أساسية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استثناء واردات عدة سلع أساسية ”الأرز، والفول، والعدس“ من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.

وأرجع المركزي سبب الاستثناء في بيان، إلى أن ”القرار جاء وفق ضوابط العمليات الاستيرادية، في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين“.

وأضاف البيان، أنه ”يُسمح للبنوك استثناء كل من سلع الأرز، والفول، والعدس، وهي سلع أساسية من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 آذار/ مارس 2020“.

وبحسب بيان المركزي، فإن ”القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك“.

وقال مسؤول مصرفي في أحد البنوك الكبرى، في تصريحات خاصة:“خلال هذه الفترة من كل عام يزداد الطلب على العملة من جانب الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها مع نهاية العام وهو ما يمثل ضغطًا على العملة الصعبة، بالإضافة إلى تراجع حركة التنازل عن الدولار لصالح البنوك، وكلها عوامل ساعدت على الزيادة الملحوظة للدولار أمام الجنيه، الأمر الذي دفع المركزي المصري للتدخل بإصدار تعليمات شفهية للبنوك بقصر توفير الدولار على السلع الأساسية فقط“.

يشار إلى أن قائمة السلع الأساسية ”الإستراتيجية“، التي حددها البنك المركزي في وقت سابق تضم 4 مجموعات، الأولى للسلع الأساسية والتموينية، وتشمل: (شاي، لحوم، دواجن، أسماك، قمح، زيت، لبن بودرة، لبن أطفال، فول، عدس، زبدة، ذرة)، والثانية تشمل:(الآلات، معدات الإنتاج، قطع الغيار)، بينما تتعلق الثالثة بالسلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج، والخامات لصناعات:(الحديد والصلب، السيارات، البترول والغاز الطبيعى، البلاستيك، المنتجات الغذائية، المنتجات الدوائية، الأعلاف، الأخشاب، أخرى)، وتضم المجموعة الأخيرة كلًا من: الأدوية، والأمصال، والكيماويات.