السعودية تودع دفعة نقدية جديدة في حسابات العاطلين عن العمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، يوم الثلاثاء، إيداع دفعة نقدية جديدة في حسابات المستفيدين شهريًا من برنامج ”حافز“ الخاص بالعاطلين عن العمل في البلاد.

وبلغ مجموع المستحقات في الدفعة الجديدة المخصصة لشهر جمادى الآخرة، 418 مليون ريال موزعة على أكثر من 278 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز البحث عن عمل“ و“حافز صعوبة الحصول على عمل“.

صندوق تنمية الموارد البشرية #هدف يودع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج #حافز pic.twitter.com/2nDYAjS4U2 — هدف (@HRDFNews) March 12, 2019

وبلغ عدد المستفيدين من ”حافز البحث عن عمل“ 145 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“ أكثر من 133 ألف مستفيد ومستفيدة.

وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للعاطلين عن العمل من الجنسين، وفق شروط لحين حصولهم على وظائف في القطاع الخاص، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز البحث عن عمل“ ألفي ريال شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتكافح السعودية، لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.