السعودية تعلن إطلاق أول شركة محلية مشغلة للمروحيات التجارية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الإثنين، إطلاق شركة الطائرات المروحية، وهي أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

وحسب بيان للصندوق، تم تأسيس الشركة برأس مال أولي قدره 565 مليون ريال سعودي (نحو 151 مليون دولار)؛ لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.

وستقدم الشركة خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسة، إضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وتأتي الخطوة، في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة، وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو بمثابة الصندوق السيادي السعودي، وعاشر أكبر صندوق سيادي في العالم، حسب أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية بأصول تبلغ 360 مليار دولار.