السعودية.. رفع الحظر عن المكالمات الصوتية والفيديو في تطبيق ”واتس آب“

تمكن عدد كبير من مستخدمي تطبيق ”واتس آب“ للتراسل الفوري في السعودية، اليوم الثلاثاء، من إجراء مكالمات صوتية وفيديو لم يكن إجراؤها في السابق متاحًا، بسبب الحظر المفروض من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووثّق عدد كبير من المدونين السعوديين جزءًا من المكالمات الصوتية والفيديو التي أجروها، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشبه الاحتفال بالميزة المحظورة في السابق.

تفعيل المكالمات الصوتية والفيديو على الواتساب أخيراً في السعودية، جربتها مع بعض الأصدقاء وكانت تشتغل بدون اي مشاكل. pic.twitter.com/NmHGgUSqgi — سامي الرميح (@s_alrumaih) March 12, 2019

الان بامكانك الاتصال صوتي وفديو عن طريق برنامج الواتس اب في السعودية

جربته واتصل معي ????#المكالمات_الصوتيه — ماجد السويح (@abohanin2011) March 12, 2019

بشرى سارة ???? تم تفعيل المكالمات الصوتية

والفيديو بالواتساب في السعودية ????يعني توفير ???????????????????????? — بدر بن محمد الراجحي (@BADR_ALRAJHI) March 12, 2019

ولم تشمل القدرة على الاتصال الصوتي والمرئي جميع مستخدمي ”واتس آب“ في السعودية، كما لم يتضح إن كان رفع الحظر رسميًا ومستمرًا أم أنه طارئ كما حدث في مرات سابقة.

والسعودية واحدة من عدة دول تحجب المكالمات الصوتية لتطبيقات التواصل على الهواتف الذكية بسبب رفض شركات الاتصالات إتاحة هذه الميزة التي تتسبب لها بتراجع حاد في إيرادات المكالمات الهاتفية، مع لجوء غالبية المشتركين للمكالمات المجانية التي توفرها التطبيقات التي تعمل من خلال الاتصال بالإنترنت.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، في سبتمبر/أيلول من العام 2017، إنه وجه برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات بعد مراجعة استيفاء تلك التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، لكن الحجب ظل ساريًا.