البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يجري اختبار تحمّل لهبوط الليرة التركية 40%

قالت مصادر، إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في تركيا، نجح في اختبار داخلي لتحمّل هبوط الليرة 40%، لكن العملة التركية انهارت بأكثر من ذلك العام الجاري.

وأظهر الاختبار، الذي أُجري بعد هبوط متسارع لليرة، تم رفعه للحكومات المساهمة في البنك، وعددها 67 حكومة، في اجتماع لمجلس الإدارة الشهر الماضي، أن البنك يستطيع التكيف مع مثل هذا الانخفاض، وإن كان سيتكبد خسائر.

وقال مصدر:”إنه أمر خطير، لكنه لن يهدد المركز المالي للبنك”، في إشارة إلى أثر انهيار الليرة، وتابع:”لدينا متانة”.

وأصبحت تركيا أكبر دولة لعمليات البنك منذ أن أوقف الإقراض في روسيا العام 2014، ولدى البنك مشاريع، وقروض، وحيازات أسهم، في تركيا بإجمالي 7.3 مليار يورو (8.31 مليار دولار)، وضخ 3.5 مليار يورو على مدى العامين الماضيين.