العراق يبحث تصدير نفط كركوك عبر تركيا وفتح معبر “أوفاكوي”

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن قرب تصدير نفط كركوك الخام عبر تركيا بعد تأهيل الخط الناقل، مشيرًا إلى أن لجانًا مشتركة بين البلدين تجري مشاورات لافتتاح معبر “أوفاكوي” بين الجانبين.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع أردوغان والوفد التركي مشاريع خطوط الكهرباء والغاز الطبيعي بين البلدين، فضلًا عن خطط تصدير النفط عبر كركوك والمنفذ الجديد.

وأضاف أن العراق يقف إلى جانب تركيا في أزمتها النقدية جرّاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وأن تركيا ستساهم في إعادة إعمار العراق عبر افتتاح قنصليتيها في البصرة والموصل.

ولفت العبادي إلى أن خطوط نقل التيار الكهربائي في منطقة جيزرة التركية قريبة من العراق؛ لإيصال التيار الكهربائي.

وتأتي زيارة العبادي إلى تركيا في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة تمر بها تركيا؛ بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على تركيا.

بدوره، أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي عن اتفاق مع نظيره التركي على تأمين الحدود ومنع التهريب، مضيفًا في تصريحات له أن الاتفاق تم أيضًا على منع تسلل المخدرات وعمليات التهريب التي تحدث بين فترة وأخرى.