مسؤول لبناني: شبكة مقرها العراق استهدفت القطاع المصرفي في لبنان

أسفرت عملية لبنانية مشتركة مع السلطات العراقية عن اكتشاف شبكة مقرها العراق، استهدفت القطاع المصرفي اللبناني، وحاولت ابتزاز أموال من بنوك لبنانية.

وقال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اليوم الثلاثاء، إن “العصابة نشرت أخبارًا زائفة، ومعلومات ملفقة، بهدف ابتزاز بنوك لبنانية”. مضيفًا أن الشبكة استهدفت أكثر من بنك، لكن “العمليات الكبيرة” استهدفت بنك عودة.

وفي وقت سابق، قال جهاز المخابرات العراقي، إنه تم اكتشاف الشبكة، والقبض على عدد من أعضاء العصابة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن اللبناني.

وقال إبراهيم:”نريد أن نعرف من يقف وراء هذه العصابة، والأمر قد يتجاوز المليار دولار، ومن المؤكد أن هناك استهدافًا للقطاع المصرفي بلبنان”، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف أن “أولئك الذين ألقي القبض عليهم عراقيون، وأن الأمن العام ظل يتابع القضية لأكثر من عام”.

وفي بيان، وجه بنك “عودة” الشكر للسلطات العراقية، والإدارة العامة للأمن العام في لبنان، على جهودهما المكثفة، وتحركهما في الوقت المناسب.