“فيتش” تبقي على تصنيف العراق عند “-B”

أبقت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، على تصنيفها للعراق بلا تغيير عند “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن تصنيفها لمخاطر التخلف عن سداد الدين بالعملة الأجنبية في الأجل الطويل عند “-B” يعني أن المخاطر عالية.

وأوضحت المؤسسة الدولية أن تصنيف العراق، مقيَّد؛ نتيجة الحوكمة الضعيفة، والمخاطر السياسية المرتفعة والقطاع المصرفي غير المتطور، إضافة إلى المخاطر السياسية التي يواجهها العراق، وانعدام الأمن.

وبيّنت “فيتش” أن “هذا لا يعكس فقط عدم الاستقرار السياسي، بل أيضًا الفساد وعدم فاعلية الحكومة والمؤسسات الضعيفة”.

وأضافت أن معظم مرافق إنتاج النفط والبنية التحتية للتصدير تقع بعيدًا عن المناطق التي تعرضت لأعلى مخاطر أمنية.

وساعد ارتفاع أسعار النفط على تقليص عجز الميزانية بشكل كبير في العام الماضي، حيث تقلص العجز إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي من 13.9% في عام 2016، فيما ستكسب الحكومة عائدات نفطية أكبر بكثير مما كانت تفترضه في ميزانية عام 2018.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 90% من نفقات الدولة.