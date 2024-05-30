اقتصاديون يمنيون: انهيار قطاع العقارات بسبب "غسيل أموال الحوثيين"

صلاح قعشة

أدت عمليات "غسيل أموال" تمارسها قيادات في ميليشيا الحوثي إلى انهيار غير مسبوق في قطاع العقارات في صنعاء والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وذكرت مصادر اقتصادية لـ "إرم نيوز" أن ذلك يأتي بعد أن شهد القطاع ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب مضاربات قيادات الحوثيين وتبييضهم للأموال المستثمرة في السوق السوداء، وتهريب المخدرات والآثار، والمتاجرة بالسلاح، والعملة، وكذلك الأموال التي نهبوها من موارد الدولة.

وقالت المصادر إنه بسبب عدم شرعية تلك الأموال المتدفقة بالمليارات من الأعمال المشبوهة والمنهوبة من الناس والتجار عبر الجبايات والابتزاز، وأموال المساعدات الإنسانية، فقد أقدمت قيادات الميليشيا على استثمارها في شراء العقارات والأراضي، بأسعار مبالغ فيها، ولأكثر من مرة.

وأكدت أن هذا تسبب في ارتفاعات سعرية بشكل كبير في مؤشرات سوق العقارات في صنعاء.

حجم كبير

وقدَّر "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، حجم الأموال التي يتم تدويرها في قطاع العقارات في اليمن خلال العام الواحد بأكثر من ملياري دولار، ما يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بالنشاط الاقتصادي المتواضع في البلد.

وأكد المركز في تقرير صادر له، أن اقتصاد الحرب لعب دورًا كبيرًا في إنعاش سوق الأراضي والعقارات، إذ يعد هذا القطاع مثاليًا لعمليات غسيل الأموال المتدفقة من تجارة الحرب، حيث تقف ميليشيا الحوثي خلف جزء كبير من تلك الأموال.

وسرد تقرير المركز أسبابًا أخرى للارتفاع المهول في مؤشرات قطاع الأراضي والعقارات في صنعاء، تتمثل في تدفق أموال اليمنيين العائدين من السعودية إلى الاستثمار في القطاع.

وأشار أيضًا إلى تدفق النازحين القادمين من المحافظات التي تشهد نزاعات مسلحة كالحديدة وتعز إلى صنعاء، الأمر الذي ضاعف الطلب على الشراء في سوق العقارات في المدينة.

يضاف إلى ذلك فرض الميليشيا ما يسمى (الخُمس) على عمليات بيع وشراء العقارات، وهو ما يساوي 20٪ من أسعارها، يتم استقطاعها من البائع والمشتري، إلى جانب ما يساوي 25 % كرسوم معاملات وضرائب وجبايات مختلفة.

وأدى كل ذلك إلى تحول الاستثمار في هذا المجال إلى مجال ممتلئ بالمخاطر والخسائر المتوقعة.