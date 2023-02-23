رويترز: الزلزال سيبقي التضخم في تركيا فوق 40% قبل الانتخابات

نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول حكومي وأربعة خبراء اقتصاديين، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سيبقي التضخم فوق 40 % في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران، وستتطلب مواجهة تداعياته ميزانية إضافية.

وتوقع المسؤول والخبراء أن زلزال السادس من فبراير/ شباط، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.