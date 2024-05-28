النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأمريكي على الوقود قبل اجتماع "أوبك +"
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة، خلال الصيف قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع تحالف أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو حزيران.
وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود أغسطس آب الأكثر نشاطا 21 سنتا أيضا إلى 83.09 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 1.18 دولار أو 1.52 بالمئة إلى 78.90 دولار مقابل سعر تسوية، يوم الجمعة، بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، أمس الاثنين، في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.
وقال بعض المحللين، إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات والعطلات في الولايات المتحدة، تدعم الأسعار.
وعلى الرغم من الرأي السائد بأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن "بيانات حركة النقل اللحظية تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال جيدا بشكل كبير"، حسبما قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس في مذكرة للعملاء.
وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لتحالف أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران؛ إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج ودعم الأسعار بشكل أكبر.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "نتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأيام المقبلة بسبب التخفيضات الطوعية المستمرة المتوقعة من قبل منتجي النفط وتزايد احتمالات تيسير السياسة النقدية الأمريكية".
وأضاف أن بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات في الولايات المتحدة ستوفر الدعم أيضا للأسعار.
وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر من دول أوبك+، إن من المحتمل تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام.
كما عزز الانخفاض الطفيف في الدولار الأسواق.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "في ظل استمرار الزخم الإيجابي من الجلستين الأخيرتين، يبدو أن أسعار النفط الخام قد استقرت، صباح الثلاثاء؛ إذ ساعد تراجع الدولار الأمريكي أيضا على التوقعات الصعودية".