النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأمريكي على الوقود قبل اجتماع "أوبك +"

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة، خلال الصيف قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع تحالف أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو حزيران.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود أغسطس آب الأكثر نشاطا 21 سنتا أيضا إلى 83.09 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 1.18 دولار أو 1.52 بالمئة إلى 78.90 دولار مقابل سعر تسوية، يوم الجمعة، بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، أمس الاثنين، في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال بعض المحللين، إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات والعطلات في الولايات المتحدة، تدعم الأسعار.