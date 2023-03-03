بينها دولة عربية.. عدة بلدان تعلق استيراد اللحوم البرازيلية بسبب "جنون البقر"

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية، يوم الخميس، أن إيران والأردن وتايلاند، أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية "بارا".

كما أكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته "رويترز"، إن إيران والأردن وتايلاند "أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا".